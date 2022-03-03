Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного глобуса

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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше объяснила свою ошибку во время заключительной эстафеты в сезоне на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного глобуса
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«У нас есть право на три дополнительных патрона. Всего у меня было шесть дополнительных патронов в винтовке, но я потеряла один на лёжке. После этого я решила взять патрон из другого магазина», — цитирует биатлонистку L'Equipe.

Она также заявила, что ей противно и обидно, потому что из-за неё сборная Франции лишилась шанса выиграть «Малый хрустальный глобус» по итогам эстафет. 

Напомним, что французские биатлонистки были лидерами за эстафетный глобус сезона-2021/22, но в последней гонке команда была дисквалифицирована из-за нарушения правил со стороны Бреза-Буше.

В женской эстафете победила сборная Норвегии. Вторыми финишировали шведки, третьи — итальянки.

Ранее Большунов назвал недостойным поведение норвежцев перед Кубком мира в Драммене. 

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