Бреза-Буше объяснила свою ошибку, из-за которой Франция лишилась эстафетного глобуса
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«У нас есть право на три дополнительных патрона. Всего у меня было шесть дополнительных патронов в винтовке, но я потеряла один на лёжке. После этого я решила взять патрон из другого магазина», — цитирует биатлонистку L'Equipe.
Она также заявила, что ей противно и обидно, потому что из-за неё сборная Франции лишилась шанса выиграть «Малый хрустальный глобус» по итогам эстафет.
Напомним, что французские биатлонистки были лидерами за эстафетный глобус сезона-2021/22, но в последней гонке команда была дисквалифицирована из-за нарушения правил со стороны Бреза-Буше.
В женской эстафете победила сборная Норвегии. Вторыми финишировали шведки, третьи — итальянки.
Ранее Большунов назвал недостойным поведение норвежцев перед Кубком мира в Драммене.