«Оскорбляли страну и говорили гадости»: сборная России по спортивной гимнастике столкнулась с провокациями на этапе КМ

Российские гимнасты столкнулись с беспрецедентной агрессией на этапе Кубка мира в Дохе. По словам старшего тренера национальной команды Валентины Родионенко, члены украинской делегации постоянно провоцировали и оскорбляли их. Но россияне всё равно завоевали шесть медалей, включая три золотые. А взявший бронзу в упражнении на брусьях Иван Куляк вышел на церемонию награждения в форме с наклеенной на груди буквой Z, символизирующей поддержку российской спецоперации. Прославленная гимнастка Светлана Хоркина возмутилась, что организаторы турнира не позаботились о пресечении конфликтных ситуаций, а Антон Голоцуцков призвал не реагировать на неподобающее поведение соперников.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе был последним международным турниром в этом сезоне, на котором могла выступить российская сборная. С 7 марта в силу вступают санкции, наложенные на отечественных спортсменов Международной федерацией гимнастики (FIG) в связи с событиями на Украине.

В столице Катара отечественные спортсмены выступили успешно, завоевав три золотые награды, серебро и две бронзы. Мария Минаева первенствовала в вольных упражнениях и стала второй на брусьях, Владиславе Уразовой не было равных на бревне, Виктория Листунова завоевала золото на брусьях и бронзу в опорном прыжке, а Иван Куляк стал третьим на параллельных брусьях.

Но турнир оказался омрачён скандалом. Как рассказала после его окончания старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, российские гимнасты столкнулись с беспрецедентной агрессией.

«Соревнования прошли просто ужасно... Наших спортсменов постоянно провоцировали украинские тренеры. Они останавливали их, оскорбляли нашу страну, говорили гадости. Ребята отвечали, что на соревнованиях нужно думать о спорте, а не о политике, но их было не остановить», — цитирует наставницу РИА Новости.

По её словам, весь турнир прошёл «под диктовку украинской делегации», из-за чего после квалификации даже не было уверенности в том, что россиянам позволят выступить в финалах.

«Украинская делегация постоянно диктовала судейской коллегии, что делать. Объявили, что сняли и наших, и белорусских, и украинских судей, но украинская судья отсудила на всех четырёх снарядах у девочек. Спортсмены из Украины выходили на помост со своими флагами, что запрещено правилами. Когда я сказала об этом организаторам, мне ответили: «Им сделали замечание, но что мы можем поделать?» Они просто творили там безобразие», — поведала Родионенко.

Эта ситуация до глубины души возмутила двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину. Она подчеркнула, что организаторы соревнований обязаны были пресечь такое недружелюбное поведение.

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«Есть определённые правила, и организаторы должны были отреагировать. А если сегодня этого не делается, то это весьма прискорбно. Этот турнир, к сожалению, последний у наших гимнастов на неопределённое время, но в этом есть и плюс, потому что такие оскорбления и издевательства терпеть не стоит. Это всё чудовищно, страшно и неприемлемо вообще», — сказала прославленная гимнастка в разговоре с RT.

Девятикратная чемпионка мира также подчеркнула, что команда достойно отреагировала на агрессию, завоевав медали.

«Наши прекрасно выступили! И в этом весь ответ. Отстранение россиян от всех международных соревнований не идёт на пользу мировой гимнастике — ни в популяризации, ни в процветании, ни в развитии. Зачем они рубят сук, на котором сидят? Любые соревнования без наших спортсменов будут скучными, неинтересными, незрелищными. Никакими, одним словом», — отметила бывшая спортсменка.

Её поддержал двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков.

«Я считаю, что спорт должен оставаться вне политики. Подобные провокации — это неправильно, это неспортивное поведение. Как на это реагировать? А никак не надо. Не стоит уподобляться. Нужно быть выше на голову, доказывать всё на помосте. А если ты как-то реагируешь, то показываешь, что тебя это задевает. Этого не нужно», — сказал собеседник RT.

Помимо агрессии от украинской делегации, соревнования запомнились поступком 20-летнего Ивана Куляка, который впервые в карьере выступал на взрослом международном турнире. Гимнаст завоевал медаль и вышел на церемонию награждения в форме с наклеенной на груди буквой Z. Она стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине, так как этот знак изображён на российской военной технике. По словам Валентины Родионенко, это было личным решением спортсмена, и с руководством сборной он не советовался.

Голоцуцков полностью одобрил поступок Куляка. «Красавчик. Не считаю, что это ответ на действия украинской сборной. Он просто выразил поддержку своей стране. У каждого есть право на свои мысли, эмоции и поступки», — подчеркнул бывший спортсмен.

Аналогичным образом отреагировала и Хоркина.

«Мне нравится, что он думает так и сделал так. Наши спортсмены выступают без гимна, без флага, но у каждого из них в груди, в душе — и гимн, и флаг. И никому не придёт в голову усомниться, что это наши спортсмены, россияне, побеждают. Хочешь не хочешь, но мир понимает, что они лучшие гимнасты сегодня в мире. И доказательство тому — их результаты не только в Токио, но и на протяжении многих десятков лет», — заключила она.