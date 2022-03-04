FIG отстранила российских гимнастов от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в соревнованиях.

Как сообщается на сайте FIG, решение касается также всех официальных лиц и арбитров. Оно вступает в силу с 7 марта и действует до дальнейшего уведомления.

Напомним, что изначально российским и белорусским гимнастам запретили выступать под национальным флагом и гимном, но разрешили в нейтральном статусе. Однако теперь спортсмены из обеих стран не будут допущены к международным турнирам вообще.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что отношение к России является самой позорной страницей в истории мирового спорта.