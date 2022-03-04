46-летняя Чусовитина завоевала золото на этапе КМ по спортивной гимнастике

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Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина одержала победу в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе.

47-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 13,433 балла.

Второй стала Ченге Бачкай из Венгрии (13,150), а замкнула тройку россиянка Виктория Листунова (13,133).

Чусовитина является самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

Напомним, что в 2021 году после Олимпиады в Токио Чусовитина объявила о завершении карьеры, но в октябре сообщила о возобновлении тренировок.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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