46-летняя Чусовитина завоевала золото на этапе КМ по спортивной гимнастике
47-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 13,433 балла.
Второй стала Ченге Бачкай из Венгрии (13,150), а замкнула тройку россиянка Виктория Листунова (13,133).
Чусовитина является самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.
Напомним, что в 2021 году после Олимпиады в Токио Чусовитина объявила о завершении карьеры, но в октябре сообщила о возобновлении тренировок.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отстранении российских спортсменов от соревнований.