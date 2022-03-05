Российские гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе КМ в Дохе

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Россиянка Владислава Уразова одержала победу в упражнениях на бревне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

Она набрала 13,200 балла.

Второе место заняла Нора Перестеги из Венгрии (12,733), а тройку лучших замкнула представительница Гонконга Вон Хю Ин (12,333).

В вольных упражнениях победила другая россиянка — Мария Минаева (12,666). Второй стала украинка Даниэла Батрона (12,666), а третьей — Дорина Бёцёгё из Венгрии (12,433).

Россиянки выступали на этих соревнованиях в нейтральном статусе. Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменкам принимать участие в соревнованиях под эгидой FIG начиная с 7 марта.

Ранее сообщалось, что 46-летняя Оксана Чусовитина завоевала золото в опорном прыжке на этапе КМ по спортивной гимнастике.

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