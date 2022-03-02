Косторная об уходе от Тутберидзе: это была не моя инициатива

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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, кто является инициатором её ухода от известного российского тренера Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.
Косторная об уходе от Тутберидзе: это была не моя инициатива
  • Gettyimages.ru

«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», — написала Косторная в комментариях в своём Instagram

В 2020 году Косторная уже уходила из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Через год спортсменка вернулась к Тутберидзе.

Из-за травмы кисти руки 18-летняя фигуристка пропустила чемпионат России, который состоялся в конце декабря в Санкт-Петербурге. В связи с этим она не имела возможности отобраться на чемпионат Европы и Олимпиаду.

Ранее олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о переходе Косторной от Тутберидзе к Буяновой.

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