«Просто взял и убежал»: как король лыж Большунов выиграл две дистанционные гонки в Дёмине

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл две гонки Дёминского лыжного марафона. В воскресенье он с рекордом трассы победил в забеге на 50 км свободным стилем, а в понедельник — на дистанции вдвое короче классикой. Чтобы увидеть героя пекинских Игр, на соревнования пришли тысячи болельщиков, и лыжнику пришлось провести около пяти часов, раздавая автографы и фотографируясь со всеми желающими. По словам спортсмена, это далось сложнее, чем преодоление марафонской дистанции.

Дёминский марафон стал одним из ярчайших событий в лыжных гонках для россиян, собрав немало представителей национальной сборной. Из-за санкций отечественные спортсмены не смогли принять участие в этапе Кубка мира, который в эти же дни проходил в норвежском Осло. В связи с этим Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин и Наталья Непряева порадовали болельщиков своим выступлением в Дёмине.

Максимум внимания, конечно, было приковано к трёхкратному олимпийскому чемпиону, который с лихвой оправдал возложенные на него ожидания. В воскресенье он уверенно выиграл забег на 50 км свободным стилем, обновив рекорд трассы — 1:43:58. Комментируя своё выступление, лыжник признался: эта победа в какой-то степени компенсирует пропуск турнира в Норвегии.

«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холмеколенском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Дёминский. И в общем это сопоставимо. Потому что прошёл он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Всё по-доброму», — рассказал спортсмен.

Также он высказался по поводу поведения норвежских спортсменов и функционеров. Напомним, Международная федерация лыжных гонок сначала допустила национальную команду до выступлений на Кубке мира в нейтральном статусе, но норвежская федерация поставила ультиматум, пообещав отменить все оставшиеся этапы, если на них будут выступать российские лыжники. FIS не оставалось ничего иного, как принять решение об отстранении.

«Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», — поделился мнением по этому поводу Большунов.

При этом он выразил надежду, что в ближайшее время решение об отстранении будет пересмотрено.

«Конечно, эта ситуация напрягает, потому что сейчас непонятно, что будет дальше. Надеюсь, что в ближайшем будущем всё наладится, всё вернётся на свои места и мы сможем дальше участвовать. Спорт — это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт — это мир», — заявил уроженец Брянской области.

После гонки болельщики взяли титулованного лыжника в кольцо и около пяти часов не отпускали — выстроилась огромная очередь за автографами и совместными фотографиями. Александр отнёсся к такому ажиотажу с пониманием, старался каждому уделить внимание. А на следующий день признался, что такой пятичасовой автограф-марафон дался ему даже сложнее, чем сама гонка. Впрочем, усталость не помешала ему в понедельник выиграть ещё и забег на 25 км классическим стилем.

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин, который в марафоне занял шестое место, удивился, как его партнёру по команде удаётся сохранять такую боевую форму после Олимпиады. Сам он признался, что пока находится на спаде.

«Большунов предлагал на первом круге выходить и работать по очереди, мы так и делали. А на втором круге он просто взял и убежал от нас», — рассказал спортсмен.

Отменную форму продемонстрировала и Наталья Непряева, которая заняла первое место в марафоне среди женщин. По её признанию, она редко участвовала в забегах на 50 км, поэтому гонка далась ей непросто.

«Я рада выступать здесь, потому что тут очень крутая атмосфера, это даёт мотивации, хочется участвовать в гонках, бежать, находиться здесь. Было тяжеловато, что мужчины сели за мной, как рюкзаки, но я старалась вести свою гонку. Шла по ощущениям, потому что 50 км — это очень серьёзная дистанция, у меня нет большой практики таких марафонов. Но я понимала, что иду первой», — отметила лыжница.

Прямо накануне Дёминского марафона стало известно, что Наталья досрочно стала победительницей общего зачёта Кубка мира — несмотря на то что вынуждена пропустить концовку международного сезона. «Большой хрустальный глобус» ей передадут в ближайшее время через Ассоциацию лыжных видов спорта России. Непряева призналась, что уже ощутила вкус этой победы, хотя она и оказалась смазанной последними событиями.

«Сказать честно, мне слегка подгадили ощущение победы. Для себя я понимаю, что это мой кубок. Для меня эта победа очень многое значит, считаю, это безумно круто. Наверное, даже больше не радость, а груз с души упал, удовлетворение. То, что моё, останется моим. Когда видишь такую поддержку от болельщиков, понимаешь, что, в принципе, неважно, что они там говорят. Всё равно есть люди, которые меня любят, поддерживают, для которых я лучшая», — призналась олимпийская чемпионка.