Шведский лыжник Бурман остался в недоумении от фото Большунова в советской форме

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Швед Йенс Бурман отреагировал на пост трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Instagram, на котором он примерил на себя советскую форму.

«Был удивлён, когда увидел это. На мой взгляд, это очень странно. Вы должны понимать, что сегодня не время публиковать и писать что-то подобное. Или это некое заявление Большунова? Не знаю, но я не хочу надеяться на это», — цитирует Бурмана Expressen.

Большунов опубликовал на своей странице фото из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских спортсменов. 

6 марта российский лыжник стал победителем Дёминского марафона на 50 км.

Ранее Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.

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