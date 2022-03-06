Большунов — об отстранении FIS: меня напрягает эта ситуация

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранить сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.

«Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, всё наладится в ближайшем будущем, всё вернётся на свои места, и мы сможем дальше участвовать. Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие», — цитирует Большунова РИА Новости.

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.