Большунов — об отстранении FIS: меня напрягает эта ситуация
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«Меня напрягает эта ситуация. Это непонятно. Надеюсь, всё наладится в ближайшем будущем, всё вернётся на свои места, и мы сможем дальше участвовать. Это отдельная тема, отдельные мероприятия, где должны соревноваться сильнейшие», — цитирует Большунова РИА Новости.
Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.