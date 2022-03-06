Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти

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Двукратная олимпийская чемпионка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Результат норвежской биатлонистки — 31:40,8. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха.

Второй финишировала итальянка Доротея Вирер, не допустившая промахов на стрельбе (+ 15,9). Третья — немка Дениз Херманн, она трижды ошиблась на огневых рубежах (+ 19,5).

Напомним, что российские биатлонисты не принимают участия в международных соревнованиях из-за санкций IBU.

Ранее Халили стал четвёртым в Дёминском лыжном марафоне на 50 км.

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