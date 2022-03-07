Лыжница Иксанова победила в Дёминском полумарафоне

Россиянка Алия Иксанова заняла первое место в Дёминском лыжном полумарафоне на 25 км классическим стилем в Рыбинске.

Она преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 30 секунд. Второй стала Светлана Заборская с отставанием 1 минута 33 секунды, а тройку сильнейших замкнула Рада Тарасенко (+1,38). Ранее сообщалось, что Большунов выиграл Дёминский полумарафон на 25 км.