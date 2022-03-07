Непряева получит «Большой хрустальный глобус» через Ассоциацию лыжных видов спорта России

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) рассказали, как российская лыжница Наталья Непряева получит «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/22.

«Как и во время последних ковидных сезонов, не всегда появлялась возможность вручить глобусы спортсменам лично. Поэтому FIS будет сотрудничать с национальной лыжной ассоциацией, чтобы передать награду спортсмену, который не может присутствовать на финальном старте сезона», — приводит слова представителя международной федерации ТАСС.

Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса», хотя не сможет принять участие в последнем этапе КМ этого сезона в Фалуне из-за отстранения российских лыжников.

В этом сезоне россиянка также выиграла «Тур де Ски», золото Олимпиады в эстафете, а также серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте на ОИ.

Ранее сообщалось, что Непряева стала победительницей Дёминского марафона на 50 км.