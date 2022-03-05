«Женские лыжи у нас поднялись с колен»: Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус»
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Наталья Непряева досрочно выиграла «Большой хрустальный глобус», который вручается победительнице общего зачёта Кубка мира. Россиянки в последний раз завоёвывали этот трофей 21 год назад — в сезоне-2000/01. Тогда триумфатором соревнований была Юлия Чепалова.
Данное достижение особенно ценно с учётом того, что российские спортсмены не могли принимать участия в последних этапах КМ. Международная федерация лыжного спорта (FIS) наложила соответствующий запрет в начале этой недели и подарила преследовательницам возможность догнать и обойти олимпийскую чемпионку Пекина в турнирной таблице.
Однако из-за отмены финала соревнований в Тюмени число оставшихся гонок сезона существенно сократилось. У Джессики Диггинс, отстававшей от Непряевой на 252 очка, перед субботой были в распоряжении марафон в Холменколлене, а также спринт и «разделка» в Фалуне. За победу в каждом из стартов давалось 100 очков плюс бонусы на промежуточных отсечках на дистанции 30 км. Но американка, выигравшая серебро в марафоне в Пекине, в этот раз снялась с соревнований и лишила себя даже теоретических шансов догнать Наталью.
На третьем месте в общем зачёте Кубка мира шла Эбба Андерссон. Её отставание от россиянки составляло 285 баллов. При этом шведка не принимает участие в спринтах. А значит, только победа или второе место в марафоне плюс сбор всех возможных бонусов далее позволяли спортсменке продолжить борьбу за трофей.
Рассчитывать на первое место в масс-старте, когда в нём выступает Тереза Йохауг, было сложно. Тем более что четырёхкратная олимпийская чемпионка проводила последнюю гонку в карьере и перед своими болельщиками, безусловно, хотела уйти из спорта триумфально. Что она и сделала — с двумя норвежскими флагами в руках и огромным преимуществом над остальными лыжницами.
А вот за вторую позицию Эбба могла побороться, особенно в отсутствие Диггинс и Непряевой. Но Андерссон не повезло: она сломала палку на первом же круге и сильно отстала от лидирующей группы. В итоге шведка финишировала лишь девятой, а Непряева дома принимала поздравления.
Особенно радовалась результату Чепалова. Трёхкратная олимпийская чемпионка призналась, что с нетерпением ждала дня, когда российская лыжница вновь завоюет «Большой хрустальный глобус».
«Поздравляю Наталью и команду, потому что это абсолютно заслуженная победа. Этот сезон сложился для Непряевой очень удачно — «Тур де Ски», Олимпийские игры, «Большой хрустальный глобус». Наконец-то женские лыжи у нас поднялись с колен», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».
Тренер россиянки Юрий Бородавко назвал свою подопечную великой, а завоевание трофея — «короной» великолепно проведённого сезона.
«Судьба вознаградила её за сумасшедшие старания. Наташа в очередной раз показала всем, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то обязательно достигнешь. Этот титул достаётся ей абсолютно по делу — умница, великая! Поздравляю её от всей души. Очень надеюсь, что все сложности поскорее пройдут и Непряева со всеми остальными спортсменами нашей страны продолжит радовать нас своими замечательными победами!» — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В свою очередь, вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин отметил огромный отрыв в общем зачёте Кубка мира, который создала Непряева. Спортсменка выиграла две гонки в рамках «Тур де Ски» и саму многодневку, а в составе сборной одержала красивую победу в эстафете в Лиллехаммере.
«Несмотря на все недопуски и сложности, Наташа завоевала этот трофей. Если бы это было в честной борьбе, то вручение проходило бы в Тюмени. Был бы огромный ажиотаж, было бы очень здорово получить приз на родине на финальном этапе. Жалко, что события отразились на спорте и мы не увидели праздника в полном объёме, — это самое незаслуженное. Для Непряевой это был отличный сезон. В любом случае поздравляю! Будем надеяться, что и в дальнейшем наши спортсмены будут бороться на равных со всеми и доказывать, что мы сильнейшие», — сказал Крянин.
Однако сама спортсменка и её близкие не спешат радоваться. В сториз в Instagram Непряева выложила новость о своей победе, сопроводив его эмодзи «молюсь». А мама Натальи заявила, что сначала нужно получить трофей.
«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Когда у Наташи окажется на руках кубок, тогда будет нам счастье. А пока всё это заочно — не будем радоваться. А то время такое — сами понимаете», — отметила Ирина Непряева.
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поздравила Непряеву и посочувствовала Александру Большунову. Россиянин сохранял теоретические шансы догнать Йоханнеса Клебо в общем зачёте Кубка мира, однако после отстранения остался лишь вторым. А норвежец вернул себе трофей, который два года подряд выигрывал российский спортсмен.
«Поздравляю Наташу. Умница, героиня! Жалко, что у Большунова так не получилось. Надеюсь, что Сашу тоже удостоят награды: он заслужил, он тоже лучший из лучших, как и Непряева. Как я рада! Есть правда на этом свете, и она всегда побеждает зло и ненавистников», — сказала Резцова.
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