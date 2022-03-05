Новая программа Туктамышевой, детское фото Кацалапова и точный диагноз Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Хореограф Адам Сола поделился впечатлениями от работы с Елизаветой Туктамышевой, а бобслеистка Надежда Сергеева выразила сочувствие Камиле Валиевой: в допинг-пробе фигуристки обнаружили тот же запрещённый препарат, что и у Сергеевой. Елена Левковец, первый наставник Юлии Липницкой, согласилась с необходимостью повысить возрастной ценз у женщин, а Никита Кацалапов поделился детской фотографией. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Новый поворот для Косторной

Несмотря на отстранение россиян от международных соревнований, жизнь в фигурном катании продолжается. Главной новостью недели, пожалуй, стал переход Алёны Косторной от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой. Однако на этот раз в отличие от «трансфера» к Евгению Плющенко полтора года назад инициатором разрыва выступила не фигуристка, а тренер.

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«Так решила Этери Георгиевна», — сообщила чемпионка Европы.

Вслед уходящей спортсменке неожиданно полетели упрёки в несерьёзном отношении к тренировкам, а также нежелании выступать на первенстве России в декабре, когда проходил отбор в национальную команду на Олимпиаду. Тогда у Косторной, напомним, оказалась сломана рука, однако в штабе Тутберидзе сочли, что с такой травмой вполне можно было выходить на лёд. Например, хореограф «Хрустального» Алексей Железняков заявил, что карьера Алёны «закончилась на её мизинце».

«Этери Георгиевна отлично подчеркнула ситуацию. Что даже с поломанным мизинцем на пальце руки, не ноги, можно работать и добиваться успехов», — сказал специалист в интервью «Спорт-экспресс».

Спустя несколько дней после этих заявлений в Instagram официального фан-клуба фигуристки опубликовали заключение компьютерной томографии Косторной, которое свидетельствует о том, что травма была всё же несколько серьёзнее.

«КТ-картина более соответствует неполному краевому перелому тыльно-боковой поверхности второй пястной кости без смещения», — говорится в документе, который, как утверждают администраторы, они получили от самой спортсменки.

Допинговые грабли

Тем временем Камила Валиева и Марк Кондратюк, ставшие олимпийскими чемпионами Пекина в командном турнире, были удостоены звания заслуженного мастера спорта. Ранее в анализах 15-летней фигуристки был обнаружен триметазидин — препарат, который четыре года назад во время Игр в Пхёнчхане нашли у бобслеистки Надежды Сергеевой. Россиянка тогда смогла доказать, что запрещённое вещество попало к ней в организм случайно в результате употребления загрязнённого разрешённого лекарства. Однако ей всё равно пришлось отбыть девятимесячную дисквалификацию.

На этой неделе Сергеева в интервью «Матч ТВ» провела параллели между двумя случаями и заявила, что Валиева, вероятно, наступила на «те же грабли».

«Ничего ведь не изменилось после моих мытарств. Четыре года — и никто ни за что не ответил», — возмутилась бобслеистка.

Она подчеркнула, что Валиева и её команда «не настолько глупы, чтобы сознательно принимать бессмысленные микродозы».

«А тут ещё иностранцы начинают хейтить, хотя лучше бы хейтили украинку, которая попалась на реальном допинге. Стероиды ловятся уже полвека, не знаю, о чём она думала. У Валиевой же бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный приём», — подчеркнула Сергеева.

Новая Императрица

Елизавета Туктамышева во время Олимпиады времени зря не теряла и уже подготовила короткую программу для следующего сезона. Над постановкой с Императрицей работал бельгийский хореограф Адам Сола. Специалист рассказал, как они с Алексеем Мишиным решили раскрыть новые грани таланта фигуристки, которые «были спрятаны в глубине её души».

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«Вы ведь знаете репертуар Лизы: очень скоростные движения, атмосфера Востока, чувственность… Каждая её программа наполнена уникальной энергетикой. Всю неделю, проведённую с Лизой, я видел, как она счастлива. Она очень тепло меня встретила, внимательно слушала все мои идеи и изучала движения. Она и сама внесла много креатива в эту программу — именно творческие изящные находки», — рассказал специалист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Работа над новой программой проходила как раз во время женского турнира в Пекине, и, по словам Солы, заняться постановкой именно в этот период — очень мудрое решение Мишина.

«Я ни разу не заметил даже тени расстройства и негатива на Лизином лице из-за того, что она не попала на главный турнир сезона. От неё веяло бесконечным позитивом. К сожалению, я не могу сейчас назвать вам музыку и образ нашей программы. Отмечу лишь, что это преображение, новая Лиза на льду», — заявил бельгиец.

Программу Туктамышевой зрители должны были увидеть уже в эти выходные на Кубке Первого канала, но соревнования отложили на неопределённый срок.

Компоненты Трусовой

Вместе с тем до сих пор продолжается обсуждение прошедшей Олимпиады, в частности выступления Александры Трусовой, которая впервые в истории женского катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе. Несмотря на высочайшую техническую оценку, фигуристка заняла второе место, уступив золото соотечественнице Анне Щербаковой. Это стало предметом для дебатов среди экспертов. Одни, как Олег Васильев, считают, что выиграть должна была Александра, другие (например, Максим Маринин) уверены, что золото Анны — заслуженное. К последней точке зрения склоняется и Александр Жулин, который дал большое интервью по итогам Игр-2022. Он заметил, что рекордное достижение Трусовой в произвольной вызывает уважение, но нужно ещё поработать над второй оценкой.

«Саша должна пересмотреть свою программу и понять, что между прыжками она просто носится по льду… Анина программа более насыщенна, витиевата — это надо признать. Сила человека как раз в этом и заключается, чтобы признавать свои ошибки, смотреться в зеркало почаще», — заявил тренер.

Детство Кацалапова

Тем временем подопечный Жулина, двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях Никита Кацалапов поделился в Instagram своей детской фотографией. На ней он запечатлён в голубом новогоднем костюме с лентой, на которой написано «1997», и, конечно, на коньках.

«Навеяли воспоминания. На фото 1997 год, мне шесть лет. А значит, я уже два года как стою на льду. Есть кассета с моими первыми шагами, я её в детстве любил смотреть. Мне кажется, я даже ощущения помню, как шёл пешком, держась за бортик. Тогда я ещё не знал, чем это всё обернётся», — подписал снимок фигурист.

Затихшие дебаты

В России, похоже, смирились с тем, что с сезона-2023/24 начнётся постепенное повышение возрастного ценза, и даже находят в этом решении позитивные моменты. Так, Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой, согласилась с тем, что данный шаг оправдан, хотя и признала: новшество появилось в первую очередь из-за успехов российских спортсменок.

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выигрывала Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и, наверное, кому-то это не нравится», — заявила наставница 14-летней Вероники Яметовой, недавно одержавшей победу в финале Кубка России.

По мнению специалиста, поднимать планку нужно постепенно и не больше, чем на два года. Так и планирует поступить Международный союз конькобежцев.

«В 16—17 лет это уже созревшие спортсменки. Между Камилой Валиевойи Вероникой Яметовой разница год, но их нельзя сравнивать. Одна уже совсем взрослая, а другая ещё маленькая. Все же разные», — резюмировала Левковец.