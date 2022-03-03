Авербух рассказал, заслуженно ли Щербакова выиграла Олимпиаду

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Хореограф Илья Авербух, серебряный призёр Олимпиады-2002, прокомментировал итоги в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
Авербух рассказал, заслуженно ли Щербакова выиграла Олимпиаду
  • РИА Новости

«Спорт — это всегда непредсказуемый жанр, и в спорте побеждают сильнейшие во всём. Я считаю, что Аня Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно, пройдя сложнейшую спортивную дорогу. Поэтому ещё раз поздравляю Аню Щербакову и Сашу Трусову, которой не хватило совсем немного», — цитирует Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

Напомним, что Анна Щербакова идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине, несмотря на замену коньков в преддверии старта личного турнира. В сумме она набрала 255,95 балла и выиграла олимпийское золото.

Серебро завоевала Александра Трусова, которая впервые в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Бронза досталась японке Каори Сакамото.

Ранее Трусова выложила видео, как она исполняет четверной лутц.

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