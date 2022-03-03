Серебряная призёрка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова выложила видео, как она исполняет четверной лутц — самый дорогой по базовой стоимости сольный элемент в фигурном катании.

Фигуристка впервые обновила свой Telegram-канал. Она выложила видео с исполнением четверного лутца. Традиционно элемент ультра-си Трусова исполнила с поднятыми вверх руками. В следующем сообщении она пожелала всем хорошего настроения.

Напомним, что фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине, однако по сумме баллов проиграла другой россиянке — Анне Щербаковой.

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