Трусова выложила видео, как она исполняет четверной лутц
- РИА Новости
Фигуристка впервые обновила свой Telegram-канал. Она выложила видео с исполнением четверного лутца. Традиционно элемент ультра-си Трусова исполнила с поднятыми вверх руками. В следующем сообщении она пожелала всем хорошего настроения.
Напомним, что фигуристка впервые в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине, однако по сумме баллов проиграла другой россиянке — Анне Щербаковой.
Ранее Косторная заявила, что уход от Тутберидзе не был её инициативой.