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Васильев — о победе Щербаковой: я бы отдал предпочтение Трусовой

17.02.2022, 18:41 |

Тренер Олег Васильев объяснил, почему Александра Трусова заслужила победу на Олимпийских играх в соревновании женщин больше, чем Анна Щербакова.

Васильев — о победе Щербаковой: я бы отдал предпочтение Трусовой
  • Gettyimages.ru

«Трусова впервые на Олимпиадах прыгнула пять четверных прыжков в программе. Да, на одном она сделала небольшую ошибку, степ-аут, но всё равно это пять четверных, причём четыре из них — разные: флип, лутц, сальхов и тулуп. Это колоссальное достижение в женском одиночном катании, которое не скоро будет побито или даже просто повторено», — заявил специалист в интервью RT.

По мнению тренера, Трусова оказалась на голову сильнее соперниц и должна была взять золото вместо Щербаковой.

Ранее было опубликовано видео чемпионского проката произвольной программы Щербаковой на ОИ-2022.

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