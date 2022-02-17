Васильев — о победе Щербаковой: я бы отдал предпочтение Трусовой

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Тренер Олег Васильев объяснил, почему Александра Трусова заслужила победу на Олимпийских играх в соревновании женщин больше, чем Анна Щербакова.

«Трусова впервые на Олимпиадах прыгнула пять четверных прыжков в программе. Да, на одном она сделала небольшую ошибку, степ-аут, но всё равно это пять четверных, причём четыре из них — разные: флип, лутц, сальхов и тулуп. Это колоссальное достижение в женском одиночном катании, которое не скоро будет побито или даже просто повторено», — заявил специалист в интервью RT.

По мнению тренера, Трусова оказалась на голову сильнее соперниц и должна была взять золото вместо Щербаковой.

Ранее было опубликовано видео чемпионского проката произвольной программы Щербаковой на ОИ-2022.