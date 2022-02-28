НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Маринин оценил шансы Трусовой на победу на ЧМ по фигурному катанию

28.02.2022, 19:49 |

Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин ответил на вопрос, стоит ли сборной России по фигурному катанию отправляться на чемпионат мира в сильнейшем составе.

Маринин оценил шансы Трусовой на победу на ЧМ по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn

«Сложный вопрос. Один из немногих, кто смог шикарно выступить на чемпионате мира после Олимпиады, — это Алексей Ягудин в 2002 году. Обычно это редко кому удаётся. Во-первых, спортсмены подходят к Олимпиаде на пике формы, после неё идёт закономерный спад. А во-вторых, после Игр начинается тусовка. Интервью, приёмы, светские мероприятия. И это тоже важно», — сказал Маринин в интервью RT.

По его мнению, блеснувшим на Олимпиаде спортсменам нужно дать время, чтобы пережить успех и получить свою долю любви и признания. Он отметил, что лидерам довольно сложно показывать высокие результаты после Игр.

«Исключения составляют только те, у кого есть огромный запас прочности. Например, Саша Трусова. Думаю, у неё сейчас есть все шансы выиграть чемпионат мира, если она на него поедет. Не знаю, сможет ли поехать туда Камила, но если да, то между ними могла бы развернуться очень интересная борьба», — добавил Маринин.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ