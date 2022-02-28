Маринин оценил шансы Трусовой на победу на ЧМ по фигурному катанию

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Олимпийский чемпион 2006 года Максим Маринин ответил на вопрос, стоит ли сборной России по фигурному катанию отправляться на чемпионат мира в сильнейшем составе.

«Сложный вопрос. Один из немногих, кто смог шикарно выступить на чемпионате мира после Олимпиады, — это Алексей Ягудин в 2002 году. Обычно это редко кому удаётся. Во-первых, спортсмены подходят к Олимпиаде на пике формы, после неё идёт закономерный спад. А во-вторых, после Игр начинается тусовка. Интервью, приёмы, светские мероприятия. И это тоже важно», — сказал Маринин в интервью RT.

По его мнению, блеснувшим на Олимпиаде спортсменам нужно дать время, чтобы пережить успех и получить свою долю любви и признания. Он отметил, что лидерам довольно сложно показывать высокие результаты после Игр.

«Исключения составляют только те, у кого есть огромный запас прочности. Например, Саша Трусова. Думаю, у неё сейчас есть все шансы выиграть чемпионат мира, если она на него поедет. Не знаю, сможет ли поехать туда Камила, но если да, то между ними могла бы развернуться очень интересная борьба», — добавил Маринин.