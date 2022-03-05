Бородавко: завоевание «Хрустального глобуса» стало короной Непряевой в сезоне-2021/22

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Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.
Бородавко: завоевание «Хрустального глобуса» стало короной Непряевой в сезоне-2021/22
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это для нас очень радостное событие, поскольку наши девушки 21 год не побеждали в общем зачёте Кубка мира. Сезон для Наташи вышел очень продуктивным — и победа в «Тур де Ски», три медали на Олимпиаде в Пекине. А завоевание «Хрустального глобуса» стало её короной», — цитирует Бородавко РИА Новости.

По его словам, победа Непряевой в КМ — очень достойной и значимый для всего российского спорта результат.

Непряева досрочно, 5 марта, заняла первое место в общем зачёте Кубка мира. Идущая на втором месте шведка Эбба Андерсон лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдёт в Швеции с 11 по 13 марта. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» Непряевой.

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