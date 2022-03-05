Вылегжанин считает, что лыжница Непряева смогла пройти сезон без спадов
- AP
- © Alessandra Tarantino
«Она выиграла «Тур де Ски», завоевала несколько наград на Олимпиаде, нигде у неё не было спада. Конечно, это здорово», — цитирует Вылегжанина ТАСС.
Он назвал успех Непряевой очень долгожданной победой.
Непряева 5 марта досрочно заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22. Шведка Эбба Андерссон, находящаяся на втором месте, лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.
Непряева из-за санкций не сможет выступить на последнем этапе Кубка мира, который пройдет в Швеции с 11 по 13 марта.
Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что Непряевой должны отправить «Большой хрустальный глобус» по почте.