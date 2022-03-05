Вылегжанин считает, что лыжница Непряева смогла пройти сезон без спадов

Короткая ссылка
Чемпион мира Максим Вылегжанин высказался о досрочном завоевании «Большого хрустального глобуса» по лыжным гонкам россиянкой Натальей Непряевой.
Вылегжанин считает, что лыжница Непряева смогла пройти сезон без спадов
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Она выиграла «Тур де Ски», завоевала несколько наград на Олимпиаде, нигде у неё не было спада. Конечно, это здорово», — цитирует Вылегжанина ТАСС.

Он назвал успех Непряевой очень долгожданной победой.

Непряева 5 марта досрочно заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22. Шведка Эбба Андерссон, находящаяся на втором месте, лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Непряева из-за санкций не сможет выступить на последнем этапе Кубка мира, который пройдет в Швеции с 11 по 13 марта. 

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что Непряевой должны отправить «Большой хрустальный глобус» по почте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить