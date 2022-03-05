Российская лыжница Непряева стала победительницей Кубка мира

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Россиянка Наталья Непряева досрочно заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.
Российская лыжница Непряева стала победительницей Кубка мира
  • AP
  • © Giovanni Auletta

Идущая на втором месте шведка Эбба Андерсон лишилась шансов догнать 26-летнюю лыжницу из Твери.

Непряева набрала 973 очка. В активе Андерсон 732 балла.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Непряева не сможет выступить на последнем этапе КМ, который пройдёт в Швеции с 11 по 13 марта. 

Ранее Юрий Бородавко выразил сомнения, что Непряеву досрочно признают победительницей Кубка мира.

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