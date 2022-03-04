FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финала Кубка мира по лыжным гонкам нынешнего сезона.
FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам
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Как сообщается на сайте FIS, это связано с тем, что организации так и не удалось найти новое место для проведения заключительного этапа. Изначально соревнования должны были пройти с 18 по 20 марта в Тюмени, но позже были перенесены оттуда из-за политической ситуации.

При этом расписание и формат оставшихся гонок меняться не будут. В итоге последним стартом в этом сезоне КМ станет этап в шведском Фалуне, который состоится с 11 по 13 марта.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева призналась, что ей тяжело осознавать отстранение отечественных спортсменов от соревнований.

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