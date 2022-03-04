FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене финала Кубка мира по лыжным гонкам нынешнего сезона.

Как сообщается на сайте FIS, это связано с тем, что организации так и не удалось найти новое место для проведения заключительного этапа. Изначально соревнования должны были пройти с 18 по 20 марта в Тюмени, но позже были перенесены оттуда из-за политической ситуации.

При этом расписание и формат оставшихся гонок меняться не будут. В итоге последним стартом в этом сезоне КМ станет этап в шведском Фалуне, который состоится с 11 по 13 марта.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева призналась, что ей тяжело осознавать отстранение отечественных спортсменов от соревнований.