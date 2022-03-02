Непряева призналась, что ей тяжело осознавать отстранение российских лыжников

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Российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить отечественных спортсменов от международных соревнований.
Непряева призналась, что ей тяжело осознавать отстранение российских лыжников
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«Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что... Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ». 

По её словам, сейчас она хочет только вернуться домой, а не думать о возможном завоевании Кубка мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований под её эгидой. 

Напомним, изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении российских спортсменов не коснутся члена совета организации и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

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