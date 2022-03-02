Непряева призналась, что ей тяжело осознавать отстранение российских лыжников

Российская лыжница Наталья Непряева отреагировала на решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить отечественных спортсменов от международных соревнований.

«Тяжело. Очень тяжело. Неприятно это осознавать, на самом деле, потому что... Я даже не знаю, как правильно мне сформулировать свои мысли, то, что я сейчас чувствую. Просто скажу, что мне тяжело», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

По её словам, сейчас она хочет только вернуться домой, а не думать о возможном завоевании Кубка мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований под её эгидой.

Напомним, изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что санкции Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении российских спортсменов не коснутся члена совета организации и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.