Всероссийская федерация плавания не отказывалась от всех турниров до конца года
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Как сообщает пресс-служба ВФП, в FINA скорректировали свой пресс-релиз от 23 марта.
Уточняется, что речь изначально шла только об отказе от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдёт с 18 июня по 3 июля.
Изначально же в FINA заявили, что российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех турниров до конца 2022 года.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова перед FINA.