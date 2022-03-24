Всероссийская федерация плавания не отказывалась от всех турниров до конца года

Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) сообщили, что не отказывались от участия во всех соревнованиях до конца текущего года, а Международная федерация водных видов спорта (FINA) опубликовала ошибочный пресс-релиз.

Как сообщает пресс-служба ВФП, в FINA скорректировали свой пресс-релиз от 23 марта.

Уточняется, что речь изначально шла только об отказе от выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который пройдёт с 18 июня по 3 июля.

Изначально же в FINA заявили, что российские и белорусские спортсмены будут отстранены от всех турниров до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова перед FINA.