Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA
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Об говорится в заявлении на сайте федерации.
FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Рылов заявил, что не будет выступать на чемпионате мира в Будапеште в знак поддержки отстранённых россиян. FINA изначально допустила российских спортсменов, но в нейтральном статусе, позже изменила своё мнение и отстранила атлетов.
Ранее в Федерации плавания России объяснили решение снять спортсменов с турниров FINA.