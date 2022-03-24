Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA

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Всероссийская федерация плавания (ВФП) будет защищать интересы двукратного олимпийского чемпиона российского пловца Евгения Рылова в дисциплинарном деле, которое открыла Международная федерация плавания (FINA).
Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Pennington

Об говорится в заявлении на сайте федерации.

FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Рылов заявил, что не будет выступать на чемпионате мира в Будапеште в знак поддержки отстранённых россиян. FINA изначально допустила российских спортсменов, но в нейтральном статусе, позже изменила своё мнение и отстранила атлетов.

Ранее в Федерации плавания России объяснили решение снять спортсменов с турниров FINA.

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