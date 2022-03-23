В Федерации плавания России объяснили решение снять спортсменов с турниров FINA

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение российских спортсменов о снятии с турниров под эгидой Международной федерации плавания (FINA).

«Мы приняли взвешенное решение от имени всех федераций водных видов спорта, исходя из вопроса обеспечения безопасности наших спортсменов. Больше мне добавить нечего», — цитирует Сальникова «Чемпионат».

23 марта Международная федерация плавания (FINA) сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Изначально FINA допустила российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Ранее сообщалось, что Казань лишена права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию.