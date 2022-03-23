Казань лишена права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию
- РИА Новости
Решение об отмене связано с ситуацией на Украине. Федерация не будет изменять даты соревнований и уже ведёт переговоры с новой потенциальной страной-хозяйкой. Чемпионат мира в Казани должен был пройти с 17 по 22 декабря.
23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.
Ранее Международная федерация плавания возбудила дело в отношении Рылова из-за его участия в концерте-митинге.