Казань лишена права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию

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Международная федерация плавания (FINA) лишила Казань права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.
Казань лишена права проведения чемпионата мира — 2022 по плаванию
  • РИА Новости

Решение об отмене связано с ситуацией на Украине. Федерация не будет изменять даты соревнований и уже ведёт переговоры с новой потенциальной страной-хозяйкой. Чемпионат мира в Казани должен был пройти с 17 по 22 декабря.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Ранее Международная федерация плавания возбудила дело в отношении Рылова из-за его участия в концерте-митинге.

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