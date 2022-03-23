FINA возбудила дело в отношении Рылова из-за его участия в концерте-митинге

Международная федерация плавания (FINA) возбудила дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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