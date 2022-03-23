FINA возбудила дело в отношении Рылова из-за его участия в концерте-митинге
- © Tom Pennington/Getty Images
Об этом сообщается в пресс-релизе федерации.
Митинг-концерт состоялся 18 марта в «Лужниках». В мероприятии, помимо Рылова, приняли участие лыжник Александр Большунов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Губерниев.
Из-за участия пловца в концерте-митинге руководство компании Speedo приняло решение расторгнуть спонсорский контракт с ним.
Ранее сборную России отстранили от ЧМ по водным видам спорта в Будапеште.