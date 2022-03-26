Рылов о дисциплинарном деле: я — мировое лицо плавания, и с меня двойной спрос

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о дисциплинарном деле, которое против него завела дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA).

«Думаю, всё дело в том, что я — мировое лицо плавания и с меня двойной спрос. Если бы не я вышел на сцену в «Лужниках», а кто-то другой из пловцов, то могли бы даже внимания не обратить», — цитирует Рылова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что он привлёк большое внимание к себе на Олимпийских играх в Токио. По мнению пловца, теперь это внимание к нему будет приковано во всех аспектах его жизни.

Напомним, что FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Ранее сообщалось, что Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA.