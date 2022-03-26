Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов получит возможность изложить свою позицию Дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA).

«Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу. Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, что FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA.