Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA
- РИА Новости
«Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу. Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Напомним, что FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA.