Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов получит возможность изложить свою позицию Дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA).
Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA
  • РИА Новости

«Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу. Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Напомним, что FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация плавания возьмёт на себя защиту Рылова перед FINA.

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