Олимпийская чемпионка Ашрам отреагировала на участие сестёр Авериных в концерте-митинге

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала участие гимнасток Дины и Арины Авериных в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Очевидно, что будь моя страна в такой же ситуации, я бы её поддержала», — цитирует Ашрам Ynet.

Митинг-концерт состоялся 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!». Кроме Авериных в мероприятии приняли участие лыжник Александр Большунов, пловец Евгений Рылов, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Губерниев.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о завершении карьеры Ашрам.