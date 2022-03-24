Олимпийская чемпионка Ашрам отреагировала на участие сестёр Авериных в концерте-митинге

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам прокомментировала участие гимнасток Дины и Арины Авериных в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Олимпийская чемпионка Ашрам отреагировала на участие сестёр Авериных в концерте-митинге
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender

«Очевидно, что будь моя страна в такой же ситуации, я бы её поддержала», — цитирует Ашрам Ynet.

Митинг-концерт состоялся 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!». Кроме Авериных в мероприятии приняли участие лыжник Александр Большунов, пловец Евгений Рылов, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Губерниев.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о завершении карьеры Ашрам.

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