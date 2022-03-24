Олимпийская чемпионка Ашрам отреагировала на участие сестёр Авериных в концерте-митинге
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«Очевидно, что будь моя страна в такой же ситуации, я бы её поддержала», — цитирует Ашрам Ynet.
Митинг-концерт состоялся 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!». Кроме Авериных в мероприятии приняли участие лыжник Александр Большунов, пловец Евгений Рылов, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Ведущим мероприятия выступил Дмитрий Губерниев.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о завершении карьеры Ашрам.