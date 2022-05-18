ФСГР может обжаловать дисквалификацию Куляка

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов сообщил, что организация обсудит возможность подачи апелляции на дисквалификацию Ивана Куляка после получения полного текста решения о наказании.

«Мы должны посмотреть текст решения, там есть определённые вещи, которые нас не вполне устраивают, и потом примем решение. А по поводу срока и условий дисквалификации Куляка — надо посмотреть. Не исключаю, что поборемся, но, возможно, придётся и согласиться», — цитирует Титова ТАСС.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее сообщалось, что Куляка дисквалифицировали на год за демонстрацию буквы Z на форме.