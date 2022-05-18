Российского гимнаста Куляка дисквалифицировали на год за демонстрацию буквы Z на форме

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Дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировал российского гимнаста Ивана Куляка на один год за демонстрацию буквы Z на форме на Кубке мира в Дохе (Катар).

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Куляка обязали вернуть завоёванную в упражнениях на параллельных брусьях бронзовую медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (около $500).

Спортсмен сможет обжаловать данное решение в течение 21 дня.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения на Кубке мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее Куляк отреагировал на решение FIG о его возможной дисквалификации.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал дисциплинарное дело в отношении Куляка.

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