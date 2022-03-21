Гимнаст Куляк оценил предложение FIG дисквалифицировать его

Короткая ссылка
Российский гимнаст Иван Куляк отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о его возможной дисквалификации из-за скандальной ситуации на Кубке мира в Дохе (Катар).
Гимнаст Куляк оценил предложение FIG дисквалифицировать его
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Odilon Dimier

«Я вообще считаю несправедливым меня отстранять. Я не сделал ничего нарушительного. Я же не нарушил ни одного из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране», — цитирует Куляка LIFE.

Напомним, что Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.

Ранее Рудковская вступилась за Куляка, которого хотят дисквалифицировать на год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить