Гимнаст Куляк оценил предложение FIG дисквалифицировать его

Российский гимнаст Иван Куляк отреагировал на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о его возможной дисквалификации из-за скандальной ситуации на Кубке мира в Дохе (Катар).

«Я вообще считаю несправедливым меня отстранять. Я не сделал ничего нарушительного. Я же не нарушил ни одного из этих правил, а меня теперь хотят отстранить. Вот в этом всём видно отношение к нашей стране», — цитирует Куляка LIFE.

Напомним, что Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.

Ранее Рудковская вступилась за Куляка, которого хотят дисквалифицировать на год.