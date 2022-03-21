Рудковская вступилась за Куляка, которого хотят дисквалифицировать на один год
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«Иван Куляк сделал то, что посчитал нужным. Постоял за себя, как смог! С учётом того, как сейчас поступают с российскими спортсменами, это не удивительно. FIG требует дисквалифицировать гимнаста за букву Z на груди. Это чудовищная несправедливость!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.
Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.
Ранее FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров.