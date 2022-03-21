Рудковская вступилась за Куляка, которого хотят дисквалифицировать на один год

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возможной дисквалификации российского спортсмена Ивана Куляка за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).

«Иван Куляк сделал то, что посчитал нужным. Постоял за себя, как смог! С учётом того, как сейчас поступают с российскими спортсменами, это не удивительно. FIG требует дисквалифицировать гимнаста за букву Z на груди. Это чудовищная несправедливость!» — написала Рудковская в своём Telegram-канале.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.

Ранее FIG предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров.