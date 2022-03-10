В Федерации спортивной гимнастики России заявили, что будут защищать Куляка в дисциплинарном деле
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«Дело в любом случае передано в дисциплинарную комиссию, там оно и будет рассматриваться, а мы будем его защищать. С формальной точки зрения есть регламент, по которому существует форма, существуют элементы этой формы, к сожалению, это было нарушение. Повторюсь, мы будем защищать, а потом уже будет видно», — цитирует Титова «Спорт-Экспресс».
Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка.
Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун. На церемонию награждения россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира.
Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.
Ранее WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА.