Родионенко рассказала о продвижении в дисциплинарном деле против гимнаста Куляка

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о ситуации в деле против Ивана Куляка, которого хотят дисквалифицировать за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).
Родионенко рассказала о продвижении в дисциплинарном деле против гимнаста Куляка
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Завтра адвокаты отправляют в дисциплинарную комиссию материал, который наработали», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, точная дата рассмотрения дела неизвестна, но если следовать регламенту, то до вынесения решения осталось семь дней.

Напомним, что на церемонию награждения на Кубке мира россиянин вышел с буквой Z на груди. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее Куляк отреагировал на решение FIG о его возможной дисквалификации.

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