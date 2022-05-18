Винер-Усманова высказалась о дисквалификации гимнаста Куляка
- РИА Новости
«Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.
По её словам, решение FIG не удивило, так как по большому счёту попросту дисквалифицировали весь спорт России и запретили участие в Олимпийских играх до 2028 года. Она также подчеркнула, что для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы выступить на Играх, другого шанса может и не быть.
«Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях, как у Ивана», — заключила Винер-Усманова.
Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год.
Ранее Куляк отказался комментировать свою дисквалификацию.