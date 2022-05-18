Родионенко удивилась, что её не дисквалифицировали вместе с гимнастом Куляком

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Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) не стала дисквалифицировать её по итогам рассмотрения дела Ивана Куляка.
Родионенко удивилась, что её не дисквалифицировали вместе с гимнастом Куляком
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Случилось то, что случилось, и другого мы ожидать не могли. Удивительно, что нас с тренером они почему-то решили помиловать. У нас не было никаких сомнений, что нас накажут. Всё нормально с ним, он тренируется. Нормально этот год пройдёт, никто не заметит», — цитирует Родионенко ТАСС.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения на Кубке мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.

Ранее сообщалось, что ФСГР может обжаловать дисквалификацию Куляка.

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