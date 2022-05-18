Родионенко удивилась, что её не дисквалифицировали вместе с гимнастом Куляком
- РИА Новости
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«Случилось то, что случилось, и другого мы ожидать не могли. Удивительно, что нас с тренером они почему-то решили помиловать. У нас не было никаких сомнений, что нас накажут. Всё нормально с ним, он тренируется. Нормально этот год пройдёт, никто не заметит», — цитирует Родионенко ТАСС.
Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения на Кубке мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) предложила дисквалифицировать Куляка и двух российских тренеров на год за такое поведение.
Ранее сообщалось, что ФСГР может обжаловать дисквалификацию Куляка.