Свищёв назвал безумным решением дисквалификацию гимнаста Куляка за букву Z

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал годовую дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Решение безумное! Я ещё не слышал, чтобы за какие-то буквы спортсменов отстраняли и лишали медалей. Ни я, ни Куляк не знали, что на соревнованиях в Дохе признали какие-либо буквы символами, которые нельзя использовать. Такого я ни разу не видел», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, он видел много националистических лозунгов и пропагандистских материалов от представителей других стран, за которые их не наказывали. Он также подчеркнул, что если правила применяются, то они должны быть едины для всех.

«Федерация не могла принимать решения по дисквалификации и лишению нашего спортсмена денег и медалей. Эти вещи незаконные», — заключил Свищёв.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее сообщалось, что ФСГР может обжаловать дисквалификацию Куляка.