В Госдуме призвали наказать украинку Петренко за демонстрацию флага «Азова» на награждении

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с украинской спортсменкой Дианой Петренко на награждении турнира по боксу в Венгрии.

«Спортсменка пыталась выйти на награждение с флагом и изображением организации, которая во многих странах признана запрещённой. И никакой реакции, хотя это прямое нарушение. Непонятно, почему не следуют осуждение и санкции, за подобные вещи нужно наказывать», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что в то же время российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован за демонстрацию буквы Z, потому что все посчитали это нарушением этики.

Во время церемонии награждения международного турнира по боксу в Венгрии, Петренко, занявшая второе место, развернула флаг с символикой «Азова». Затем к ней дважды подходила женщина и что-то говорила. После этого украинская спортсменка свернула символику.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова резко высказалась в отношении Петренко.