Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного на год российского гимнаста Куляка

Трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», — сообщили ТАСС в пресс-службе GEF.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее гимнаст из Азербайджана заявил, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна эта медаль.