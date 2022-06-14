Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного на год российского гимнаста Куляка

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Трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка.
Трибунал GEF принял апелляцию дисквалифицированного на год российского гимнаста Куляка
  • РИА Новости

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF. Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», — сообщили ТАСС в пресс-службе GEF.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее гимнаст из Азербайджана заявил, что Куляк выиграл бронзу честно и ему не нужна эта медаль.

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