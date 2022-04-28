«Рад, что всё прояснилось»: FINA признала правомерным участие отстранённого пловца Рылова в чемпионате России

Международная федерация плавания (FINA) не стала накладывать дополнительных санкций на дисквалифицированного Евгения Рылова за участие в чемпионате России. По словам президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова, это решение было ожидаемым, так как спортсмену запрещено выступать на турнирах под эгидой FINA, а проходящее в Казани первенство страны к ним не относится. Сам двукратный олимпийский чемпион признался, что не переживал по поводу проводимого разбирательства, но рад, что в этом деле поставлена точка.

Двукратный олимпийский чемпион Токио Евгений Рылов не нарушил условий дисквалификации, наложенной на него Международной федерацией плавания (FINA), приняв участие в чемпионате России. Как сообщает «Матч ТВ», в организации провели соответствующую проверку и не стали накладывать на спортсмена никаких дополнительных санкций.

Как известно, FINA на девять месяцев отстранила россиянина от соревнований под своей эгидой из-за его участия в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Дисквалификация начала действовать 20 апреля 2022 года.

Спортсмен был допущен до национального первенства, так как оно проводится Всероссийской федерацией плавания (ВФП). И хотя сначала это вызвало в международной федерации определённые вопросы, юридических оснований для наказания двукратного чемпиона мира не нашлось.

Как говорится в заявлении, чемпионат России не был санкционирован FINA или связан с каким-либо её мероприятием в соответствии с решением бюро организации от 21 апреля об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA до конца 2022 года.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России и не будет предпринимать никаких дальнейших действий», — приводит сообщение пресс-службы организации «Матч ТВ».

Таким образом, в этом деле поставлена точка. По словам президента ВФП Владимира Сальникова, в организации не ожидали другого решения. Ещё до старта турнира в федерации проконсультировались с юристами, которые подтвердили: спортсмен имеет право на участие.

«Для нас это был неоспоримый факт, что Женя может выступать на чемпионате России. Мы в этом и не сомневались», — сказал Сальников.

Сам спортсмен признался, что не особо задумывался о проходящей проверке, а был сосредоточен на подготовке и выступлении на турнире в Казани.

«Но я рад, что это прояснилось», — заметил Рылов.

Комментируя первоначальное решение FINA о девятимесячной дисквалификации, двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что готов оспорить его в Спортивном арбитражном суде, если юристы сочтут это целесообразным.

«Пока идёт информационная война, и она не на нашей стороне. Наши доводы считаются некорректными для других стран, им всё равно. Не вижу смысла доказывать свою позицию, с одной стороны. С другой, нужно что-то попробовать с этим сделать», — заявил спортсмен.

Он отметил, что до сих пор не понимает, за что получил достаточно серьёзное наказание, ведь даже за некоторые нарушения антидопингового кодекса сроки дисквалификации бывают меньше. По словам Рылова, к нему, как к олимпийскому чемпиону, международным спортивным чиновникам «хочется придраться чуть больше» и не будь он «на слуху», это появление на концерте прошло бы незамеченным.

«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы ни приводи… Мне не привели никаких фактов, в чём я провинился. Там было девять страниц, всё красиво написано. В итоге мне предъявили, что я порчу репутацию плавания, что пловцы у нас все молодцы и никто никуда не лезет. Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать», — рассказал Евгений.

На проходящем в Казани чемпионате России Рылов завоевал бронзовую медаль в заплыве на 100 м на спине, а на дистанции вдвое короче стал лишь четвёртым. Впрочем, впереди ещё соревнования на двухсотметровке — медали будут разыграны в пятницу, 29 апреля.

Не слишком высокие результаты спортсмен объяснил маленьким объёмом тренировок, проведённых после Игр в Токио, а также недавней болезнью. По словам Евгения, похожее на коронавирус заболевание он перенёс достаточно легко, однако в течение двух недель у него сохранялось повышенное давление. Из-за этого пришлось приостановить активные тренировки.

Рылов не рассчитывает, что на двухсотке сможет выступить гораздо лучше, тем более что в будущем он планирует сосредоточиться на сотне и полтиннике.

«На 50 м пока не идёт, теряюсь немного в воде — как говорится, «не рыба ты сейчас». Вот я пока не рыба. В воде мало времени провёл, нырок потерял, на котором мог по полкорпуса привозить. У меня ведь ещё была и смена программы подготовки. Год такой, экспериментальный», — пояснил пловец.

Рассказывая о планах на предстоящий сезон, Рылов заявил, что выступит на Играх Дружбы, а также на I Всероссийской Спартакиаде. Несмотря на отстранение от международных соревнований, спортсмен не унывает.

«Переживаю пока только по поводу результатов. Если у проблемы есть решение, имеет смысл о ней беспокоиться, а если у проблемы решения нет… Я пока не совсем научился этим правилом пользоваться, но тем не менее», — заключил двукратный олимпийский чемпион.