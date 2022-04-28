FINA не накажет Рылова за участие в чемпионате России

Международная федерация плавания (FINA) признала правомерным участие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в чемпионате России.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России по плаванию и не будет предпринимать никаких дальнейших действий», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Позже глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Рылов сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования проходят в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее Владимир Сальников высказался о возможной смене гражданства со стороны российских спортсменов.