Юрист рассказала о ситуации с дисквалификацией Рылова

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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала будет ли обжалование решения Международной федерации плавания (FINA) отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова на девять месяцев.
Юрист рассказала о ситуации с дисквалификацией Рылова
  • РИА Новости

«Пока мы в стадии изучения правовых доводов, поэтому не приняли решения по обжалованию решения FINA. У нас есть 21 день с даты, когда нам прислали решение, — у нас ещё есть время. Мы рассматриваем такую возможность. Но будем или нет обжаловать, пока не могу сказать. Пока что мы даём правовой анализ. В любом случае решение будет принимать Евгений», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее Рылов рассказал, что вопросом по его участию в чемпионате России занимаются адвокаты.

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