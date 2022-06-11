Новак рассказал о взаимодействиях с ДНР и ЛНР в плане спорта
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- © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
«На данный момент подписываются соглашения между Донецкой и Луганской народными республиками с нашими московскими комитетами, с федерацией баскетбола. Мы все будем максимально принимать участие в том, чтобы проводились совместные соревнования, взаимодействия и обмен опытом», — заявил Новак журналистам.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.