Новак рассказал о взаимодействиях с ДНР и ЛНР в плане спорта

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, как Донецкая и Луганская народные республики взаимодействуют с Москвой в области спорта.

«На данный момент подписываются соглашения между Донецкой и Луганской народными республиками с нашими московскими комитетами, с федерацией баскетбола. Мы все будем максимально принимать участие в том, чтобы проводились совместные соревнования, взаимодействия и обмен опытом», — заявил Новак журналистам.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.