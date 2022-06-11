Новак рассказал о взаимодействиях с ДНР и ЛНР в плане спорта

Короткая ссылка
Вице-премьер России Александр Новак рассказал, как Донецкая и Луганская народные республики взаимодействуют с Москвой в области спорта.
Новак рассказал о взаимодействиях с ДНР и ЛНР в плане спорта
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

«На данный момент подписываются соглашения между Донецкой и Луганской народными республиками с нашими московскими комитетами, с федерацией баскетбола. Мы все будем максимально принимать участие в том, чтобы проводились совместные соревнования, взаимодействия и обмен опытом», — заявил Новак журналистам.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал возможное создание объединённого чемпионата по футболу между клубами из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить