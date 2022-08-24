Экс-глава Крымского футбольного союза: объединённый чемпионат может пройти в 2023 году
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«Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултунов сказал, что это будет не менее 13 команд, а турнир будет проходить с апреля по ноябрь 2023 года», — цитирует Ветоху «Матч ТВ».
Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.
24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.
Уточняется, что новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе.