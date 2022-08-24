Экс-глава Крымского футбольного союза: объединённый чемпионат может пройти в 2023 году

Бывший президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что объединённый футбольный чемпионат с участием команд из ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также, возможно, крымских клубов состоится в 2023 году.

«Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултунов сказал, что это будет не менее 13 команд, а турнир будет проходить с апреля по ноябрь 2023 года», — цитирует Ветоху «Матч ТВ».

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

Уточняется, что новая лига не будет относиться к структурам Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что дата визита делегации ФНЛ в Крым будет определена на следующей неделе.