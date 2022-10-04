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ФНЛ проведёт 6 октября видеоконференцию с руководителями Крымского футбольного союза

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о процессе интеграции крымских клубов в чемпионат России.
ФНЛ проведёт 6 октября видеоконференцию с руководителями Крымского футбольного союза
  • РИА Новости

«В рамках ФНЛ создана экспертная комиссия, у нас 6 октября запланирована видеоконференция с руководителями Крымского футбольного союза и федерациями футбола Крыма и Севастополя», — цитирует Измайлова ТАСС.

По его словам, ФНЛ планирует отправить своих представителей в Крым и Севастополь для аудита и консультаций с местными клубами.

«Будем обсуждать вопрос интеграции. Процесс не быстрый, не требуйте решения здесь и сейчас», — сказал Измайлов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

Ранее Светлана Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат.

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