Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться ко Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Я уверена, что надо именно сейчас их принимать, потому что всё равно есть бан. Зачем его бояться, если он уже есть? Принимать сейчас, а потом вести переговоры. Гнуть свою линию сейчас, настаивать на своём», — цитирует Журову News.ru.

ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко рассказал, чем будет заниматься экспертная группа по интеграции крымских клубов в чемпионат России.