Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат
- РИА Новости
«Я уверена, что надо именно сейчас их принимать, потому что всё равно есть бан. Зачем его бояться, если он уже есть? Принимать сейчас, а потом вести переговоры. Гнуть свою линию сейчас, настаивать на своём», — цитирует Журову News.ru.
ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.
УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.
Ранее руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко рассказал, чем будет заниматься экспертная группа по интеграции крымских клубов в чемпионат России.