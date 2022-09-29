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Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться ко Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Журова выступила за включение крымских команд в российский футбольный чемпионат
  • РИА Новости

«Я уверена, что надо именно сейчас их принимать, потому что всё равно есть бан. Зачем его бояться, если он уже есть? Принимать сейчас, а потом вести переговоры. Гнуть свою линию сейчас, настаивать на своём», — цитирует Журову News.ru.

ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее руководитель медиадепартамента ФНЛ Виктор Кравченко рассказал, чем будет заниматься экспертная группа по интеграции крымских клубов в чемпионат России.

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