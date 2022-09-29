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В ФНЛ рассказали о работе экспертной группы по интеграции крымских клубов

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Руководитель медиадепартамента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Виктор Кравченко рассказал, чем будет заниматься экспертная группа по интеграции крымских клубов в чемпионат России.
В ФНЛ рассказали о работе экспертной группы по интеграции крымских клубов
  • РИА Новости

«6 октября состоится совместное заседание экспертно-аналитической группы ФНЛ, на котором будут изучать спортивную и иную деятельность субъектов футбола и спортивную инфраструктуру Республики Крым и города Севастополь», — цитирует Кравченко Metaratings.

Он уточнил, что рабочая группа состоит из сотрудников ФНЛ и федераций Крыма и Севастополя. Со стороны лиги группу возглавляет Наиль Измайлов, другую сторону представляют Республиканская федерация футбола Крыма, Крымский футбольный союз и Республиканская федерация футбола Севастополя.

ФНЛ 29 сентября объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги ФНЛ.





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